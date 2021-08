Agentes apreenderam os materiais e procederam à 125ª DP para o registro de ocorrência - Divulgação

Publicado 30/08/2021 17:45

Neste domingo (29), quando em cumprimento a ordem de policiamento a fim de verificar denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre crime ambiental, policiais do Comando de Polícia Ambiental resgataram sete pássaros da fauna silvestre brasileira de cativeiro em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol, assim que passavam pela Estrada da Cruz, em São Pedro da Aldeia, receberam informações de que havia caça ilegal de animais nas ruas próximas e durante patrulhamento, observaram que suspeitos fugiram ao avistarem a chegada da viatura policial. A equipe da 8ª UPAm então percebeu que no terreno havia cinco gaiolas de madeira com sete aves silvestres, além de armadilhas. Diante dos fatos, os agentes apreenderam os materiais e procederam à 125ª DP para o registro de ocorrência. As aves por sua vez, foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) em Seropédica, onde após tratamento serão devolvidas ao seu habitat natural.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook ou ainda pelo site do Disque Denúncia. Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.