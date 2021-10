São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia vacina adolescentes de 15 anos a partir desta quarta (13)

Continua a vacinação para jovens de 12 a 17 anos com deficiência permanente ou com comorbidades e as gestantes, lactantes e puérperas.

Publicado 12/10/2021 21:36 | Atualizado há 3 dias