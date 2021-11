Ananias foi preso em Guarapari (ES), nesta terça (2), durante ação da 4ª fase da Operação Pullback. - Divulgação

Publicado 03/11/2021 15:04

Policiais da 125ª DP, de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, apreenderam na manhã desta quarta-feira (3), um cofre contendo armas e munições pertencentes a Ananias da Cruz Vieira, responsável por recrutar e pagar executores do trader Wesley Pessano, em agosto deste ano.



Ananias foi preso em Guarapari (ES), nesta terça (2), durante ação da 4ª fase da Operação Pullback.



De acordo com a civil, foram encontradas uma pistola 9mm, uma carabina calibre 22 e grande quantidade de munições.



O crime segue sendo investigado no município de São Pedro. Com a prisão de Ananias, chega a oito o número de prisões de envolvidos no Caso Pessano. As investigações continuam visando apontar o mandante e a motivação do crime.