A reposição salarial é de 14,2% já a partir de janeiro. Em maio do ano que vem, o valor será reajustado em 5%, totalizando 19,2% de aumento - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

A reposição salarial é de 14,2% já a partir de janeiro. Em maio do ano que vem, o valor será reajustado em 5%, totalizando 19,2% de aumentoLuiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 28/10/2021 16:02

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, anunciou uma reposição salarial dos servidores para o ano que vem. A novidade foi divulgada pelo prefeito Fábio do Pastel (PL) em live no fim da manhã desta quinta-feira (28), Dia do Servidor Público.

A reposição salarial é de 14,2% já a partir de janeiro. Em maio do ano que vem, o valor será reajustado em 5%, totalizando 19,2% de aumento.

Segundo a Prefeitura, o prefeito queria dar esse reajuste ainda em 2021, mas de acordo com a Lei Complementar nº 173 de 2020, ficou vedado qualquer ato que provocasse aumento de despesa com pessoal este ano por conta da pandemia.

Auxílio tecnológico da Educação

A administração municipal ainda irá conceder a aproximadamente 1.328 profissionais do magistério o valor de R$ 3 mil dividido em duas parcelas de 1,5 mil cada.

A primeira parte será paga em novembro e a segunda em dezembro deste ano. O auxílio tecnológico totaliza o valor de R$ 3 milhões e 984 mil a serem pagos com o FUNDEB. Projeto de Lei será encaminhado à Câmara Municipal ainda no mês de novembro.

Coração Aldeense

Foi anunciado também o projeto “Coração Aldeense”, que consiste em um canal direto dos servidores com a Prefeitura, através do aplicativo de mensagens Telegram. Um boletim informativo, à priori, mensal será distribuído.

Fábio citou nominalmente todos os secretários da administração pública e parabenizou os servidores de cada uma das pastas, de maneira geral.

O prefeito ainda destacou outras medidas feitas em prol do servidor, como a antecipação do 13º salário deste ano.