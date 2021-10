A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da 125ª DP - Divulgação

Foi preso nesta quinta-feira (21) um dos suspeitos de matar o investidor de criptomoedas Wesley Pessano, de 19 anos, São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, em agosto. Luiz Fillipe Vieira Cherfan Tavares, vulgo Branquinho ou Playboy, foi detido na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Ele também é investigado por participação do tráfico na Maré, por suas ligações com Thiago da Silva Folly, o TH.



A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da 125ª DP (São Pedro da Aldeia).



Na oportunidade da prisão foi ainda dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela justiça.



Luiz Fillipe é o sétimo preso em decorrência da investigação do bárbaro crime, restando apenas a prisão do envolvido Fábio Natan do Nascimento.



As investigações continuam visando apontar o mandante e a motivação do crime.



Segundo informações da polícia civil, "Luiz Fillipe atuou diretamente como executor, sendo responsável por maior parte dos disparos que vitimaram o trader de criptomoedas em São Pedro da Aldeia no dia 4 de agosto". Wesley foi morto com pelo menos três tiros na Rua Marechal Castelo Branco, no bairro São João, onde tinha ido cortar o cabelo.