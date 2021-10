O homem foi preso e será encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Macaé - Letycia Rocha (RC24h)

O homem foi preso e será encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em MacaéLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/10/2021 13:03

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil, Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), realizada na manhã desta quarta-feira (20), resultou na prisão de um homem com uma grande carga de drogas na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo os agentes, o elemento, oriundo do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, seguia com uma carga de entorpecentes para serem entregues na Rasa, em Armação dos Búzios. Ele foi interceptado na altura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) aldeense, em um automóvel Citroen C4 Pallas.

No interior do veículo, os policiais localizaram mais de 3 mil pinos de cocaína. O material foi apreendido, dando um prejuízo de cerca de R$ 40 mil ao tráfico.

O homem foi preso e será encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Macaé.