No SPEC, para evitar espera desnecessário de quem procura o local, são distribuídas senhas de atendimento até as 11h30. - Reprodução

Publicado 22/10/2021 18:08

São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, disponibiliza a dose de reforço (D3) contra a Covid-19 aos moradores de 58 anos ou mais a partir da segunda-feira (25). Para receber a vacina, o público deve ter recebido a segunda dose (D2) há pelo menos 6 meses. Continua a aplicação de D3 nos profissionais de saúde moradores do município e nas pessoas com alto grau de imunossupressão. A vacinação de adolescentes de 13 anos com a primeira dose (D1) também segue no cronograma. Na quarta-feira (27), os jovens de 12 anos entram no calendário. O atendimento aos públicos é feito das 8h ao meio-dia.

A Secretaria de Saúde pede atenção para as mudanças dos pontos de vacinação. O Condominio Olga Diuana Zacarias, localizado no Campo Redondo, passa a realizar a vacinação. A ESF Porto do Carro e Clube Brasil não integram mais o cronograma de atendimento.

No SPEC, com a intenção de humanizar o atendimento e evitar espera desnecessária de quem procura o local, são distribuídas senhas de atendimento até as 11h30. Todos que chegarem no local até esse horário receberão a vacina.

Confira os pontos de vacinação:

Condomínio Olga Diuana Zacarias

Local: RJ 140, KM 05, Campo redondo (na Rua dos Girassóis).

*São Pedro Esporte Clube – SPEC

Local: Avenida São Pedro, n° 125, Centro, em frente à Praça do Canhão.

*as senhas de atendimento serão distribuídas até as 11h30 para que todos que chegarem no local até esse horário recebam a vacina. Enfatizando que quem não possuir a numeração não terá acesso ao clube.

Clube Recreativo Gaivota

Local: Avenida Aeronaval S/N – São José.

Atenção aos prazos

Os adolescentes com deficiência permanente, com comorbidades, as gestantes, lactantes e puérperas entre 12 e 17 anos, além dos demais cidadãos aptos a receber a segunda dose (D2), devem procurar os pontos de vacinação do município.

É necessário que os cidadão fique atento aos intervalos entre as doses da vacina. Os moradores de 58 anos ou mais e profissionais de saúde podem tomar a terceira dose (D3) após 6 meses da aplicação da segunda dose, já os imunossuprimidos estão aptos depois de 28 dias. O prazo para a D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já o da Oxford/AstraZeneca continua sendo de 90 dias após o recebimento da primeira. O prazo da Pfizer foi reduzido de 12 para 8 semanas da primeira dose, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.