Prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (17) - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/11/2021 14:15

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, prenderam, na tarde desta quarta-feira (17), um homem considerado foragido da Justiça pelos crimes de estupro e violência doméstica contra mulher.



O criminoso, identificado como E.J.M.B., foi capturado durante a Operação Voleur. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória expedido pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca aldeense.



Segundo a Civil, o acusado ainda possui passagens policiais por roubo de aparelho celular, tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal. Ele foi encaminhado para a 125ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

Na mesma ação, dois aparelhos celulares furtados foram recuperados Letycia Rocha (RC24h)

Ainda em São Pedro da Aldeia, durante a mesma operação, dois aparelhos celulares furtados foram recuperados. A Polícia Civil informou que os smartphones foram entregues aos legítimos proprietários e que duas pessoas que estavam com os aparelhos foram autuadas por receptação. As investigações seguem em andamento para identificar os autores do furto.