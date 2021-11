De acordo com a Guarda Ambiental, o animal estava escondido atrás de algumas máquinas - SECOM

Publicado 10/11/2021 15:12 | Atualizado 10/11/2021 15:13

Uma jiboia com cerca de 1,5 metro de comprimento foi resgatada pelo Grupamento Ambiental de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após ser encontrada por moradores na varanda de uma casa, no bairro Flexeira. O animal foi transportado e solto em uma Área de Proteção Ambiental (APA) do município na tarde desta terça-feira (9).



O Guarda Ambiental Felipe da Silva Oliveira, responsável pelo resgate, contou que o animal estava escondido atrás de um maquinário. “Ela estava agitada por não estar em seu habitat natural, tinha se escondido atrás de algumas máquinas. Não apresentava nenhum sinal de ferimento e nem de alimentação recente”, disse.



A Secretaria de Meio Ambiente ressalta que o acúmulo de materiais pouco utilizados em pátios pode favorecer o aparecimento de cobras, roedores e animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, que buscam locais úmidos e escuros para se esconder. Apesar do tamanho, que pode chegar até quatro metros de comprimento, a espécie não possui glândulas de veneno nem dentes inoculadores.



Animais silvestres, quando encontrados fora de seus habitats, precisam ser resgatados pela Guarda Ambiental Municipal. Os agentes podem ser acionados por meio do número 153. É de responsabilidade do setor o encaminhamento dos animais que necessitam de atendimento veterinário a institutos autorizados.