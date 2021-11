O pão em que a lâmina foi encontrada será encaminhado para a perícia da Polícia Civil - Divulgação

Imagina o susto. Você senta-se calmamente à mesa de casa para saborear um pão e ao mordê-lo descobre que o produto veio 'recheado' com uma lâmina. Isso mesmo, do tipo gilete. A consumidora fez a denúncia e o Procon foi até à padaria, localizada no bairro do Boqueirão, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Após uma fiscalização, o local acabou sendo interditado.

A ação do Procon aconteceu em conjunto com agentes da Polícia Civil, sob comando do delegado da 125ª DP, Milton Cerqueira.No estabelecimento, os fiscais também identificaram irregularidades como a ausência de alvará de funcionamento, da autorização do Corpo de Bombeiros e da documentação emitida pela Vigilância Sanitária.Além da inexistência dos documentos, uma série de produtos estava sem a identificação necessária."Encontramos muita fiação solta no interior do estabelecimento e até balança adulterada para que pesasse mais, lesando o consumidor. Por isso a sansão cabível é a interdição. O estabelecimento só poderá reabrir após adequar-se a todas as exigências", contou o coordenador do Procon aldeense, Márcio Lisboa.O pão em que a lâmina foi encontrada será encaminhado para a perícia da Polícia Civil. Os demais produtos, considerados impróprios para consumo, serão descartados. Os responsáveis pelo estabelecimento podem responder por crimes contra a ordem tributária, econômica e contra a relação de consumo (Lei Nº 8.137 de 1990).O Procon tem um canal para a realização de denúncias, envio de sugestões e dúvidas, pelo Whatsapp (22) 2627-6086. Também é possível obter informações presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, 136, no Centro, atrás do Fórum.