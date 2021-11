O automóvel foi interceptado pelos policiais em São Pedro da Aldeia. No interior do carro, os agentes localizaram 8 mil cápsulas de cocaína escondidas nas portas - Letycia Rocha (RC24h)

O automóvel foi interceptado pelos policiais em São Pedro da Aldeia. No interior do carro, os agentes localizaram 8 mil cápsulas de cocaína escondidas nas portasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/11/2021 15:12 | Atualizado 03/11/2021 15:15

Um homem foi preso com uma grande quantidade de cocaína no interior de um carro na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde desta quarta-feira (3), durante uma ação conjunta das polícias Militar (PM), Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PM, os agentes receberam uma informação sobre um veículo Renault Sandero, de cor branca, que seguia do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, com grande quantidade de drogas para abastecer o tráfico de Armação dos Búzios.

O automóvel foi interceptado pelos policiais em São Pedro da Aldeia. No interior do carro, os agentes localizaram 8 mil cápsulas de cocaína escondidas nas portas.

O motorista, identificado como Michel, de 32 anos, confessou que iria receber R$ 1.800 para entregar os entorpecentes na Rasa. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, em Macaé, onde a ocorrência será registrada.