Foram apreendidas 344 cápsulas de cocaína e 29 trouxinhas, 28 tabletes e 35 tiras de maconhaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/11/2021 15:25

Um homem de 23 anos, apontado como ‘gerente do tráfico de drogas’ na Colina, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso nesta quarta-feira (3) com uma carga de drogas na Rua Araújo, no bairro São João.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que o elemento estaria na localidade junto com outro criminoso realizando a venda de entorpecentes. Em diligência no local, os policiais flagraram os acusados, que entraram em fuga pulando muros de casas. Em um cerco, o homem foi capturado com 344 cápsulas de cocaína e 29 trouxinhas, 28 tabletes e 35 tiras de maconha.

Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. O material foi apreendido.