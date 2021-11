Meliante foi preso na rua Camerindo Santos, no centro da cidade. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/11/2021 14:57

Um homem de 43 anos foi detido nesta segunda-feira (15) com uma réplica de pistola em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele foi capturado na rua Camerindo Santos, no centro da cidade.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o criminoso estava em uma festa com uma pistola na cintura. No local, os agentes, em conjunto com a Polícia Civil, localizaram o elemento, identificado como Lelek, com o simulacro e um carregador.

Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), ouvido e liberado. A réplica de pistola foi apreendida.