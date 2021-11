Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime - Letycia Rocha (RC24h)

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crimeLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2021 14:19

Um homem ainda não identificado foi morto a pauladas neste domingo (21) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O corpo foi localizado durante a manhã na Rua Leopoldino Alcântara Valente, no bairro Balneário.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por populares, por volta das 8h30. No local, a vítima foi encontrada já em óbito, dentro de um valão. Ao lado do cadáver, a perícia localizou um pedaço de madeira com marcas de sangue, que possivelmente foi utilizada durante o homicídio.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Cabo Frio (IML) e a ocorrência registrada na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.