Motorista faz conversão em local proibido e mata motociclista em São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | O Dia

Publicado 24/11/2021 14:07

Um motociclista de 51 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (23) na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Ele foi atropelado pelo condutor de um carro na altura do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) do bairro Balneário.

O acidente aconteceu por volta das 14h30. Os dois veículos seguiam no sentido Iguaba Grande. A vítima pilotava uma motocicleta Honda CBX 250 de cor preta, com placa de Rio das Ostras, quando foi atingida pelo automóvel, que fez uma conversão proibida.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato da colisão. O motorista do carro seguia pela faixa do lado direito da rodovia, quando, sem sinalizar, fez uma manobra irregular para entrar em um retorno improvisado na pista. O motociclista, que seguia pela faixa de tráfego da esquerda, foi surpreendido e atingiu violentamente a lateral do automóvel.

Segundo testemunhas que presenciaram o ocorrido, o homem, que não teve a identidade revelada, “ficou muito machucado, chegando a colocar sangue pela boca”. Ele foi socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Municipal e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do carro. A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP).