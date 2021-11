Foram apreendidos 23 buchas de maconha, 67 pinos de cocaína, R$ 40 em espécie e um rádio transmissor. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2021 14:37

Um rapaz de 21 anos, identificado como S.C.J., foi preso por tráfico de drogas na última sexta-feira (19), no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) passavam pela Rua Waldir da Silva Lobo quando flagraram um elemento saindo de um terreno baldio com uma mochila em mãos. Ao pereceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi capturado. Com eles, a PM apreendeu 23 buchas de maconha, 67 pinos de cocaína, R$ 40 em espécie e um rádio transmissor.

O acusado assumiu estar na função de ‘vapor’ do tráfico da localidade e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes, onde foi autuado e preso por associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas.