Igor Pinheiro Matos foi capturado na manhã desta segunda-feira (29) Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/11/2021 14:31

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, na manhã desta segunda-feira (29), um homem foragido da Justiça. Contra Igor Pinheiro Matos havia uma mandado de prisão condenatório pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso foi capturado na Estrada do Boqueirão, no Poço Fundo, após dados obtidos pelo Setor de Inteligência da distrital.

Igor estava evadido do sistema penitenciário desde 14 de outubro deste ano. Ele foi encaminhado para a 125ª DP e permanece à disposição da Justiça.