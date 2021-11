Crime aconteceu no início da noite de quarta-feira (25); dupla foi localizada nesta quinta (25) após troca de informações da PM - Letycia Rocha

Publicado 26/11/2021 14:08

Um homem e um adolescente, acusados de roubar uma loja de produtos naturais em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foram capturados nesta quinta-feira (25) no bairro José Gonçalves, em Armação dos Búzios.



Policiais militares da 5ª CIA buziana, após troca de informações com a equipe da 2ª CIA aldeense, conseguiram capturar os dois elementos, identificados como J.M.F.S.N. e D.S.M., na Estrada José Gonçalves. Eles estavam com 210 buchas de maconha, 15 cápsulas de cocaína, uma réplica de pistola e as roupas utilizadas no dia do crime.

A dupla confessou ter praticado o roubo ao estabelecimento comercial na noite de quarta-feira (24) e também a venda de entorpecentes em Búzios. Imagens de uma câmera de segurança da loja ajudaram na identificação dos envolvidos.



Os acusados foram encaminhados para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), onde o homem foi autuado e preso por roubo e tráfico de drogas e o adolescente autuado por crime análogo. O material foi apreendido.