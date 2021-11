Os três foram encaminhados para a 125ª DP e autuados como usuários. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/11/2021 14:15

Três pessoas foram detidas com pés de maconha no bairro Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (24), durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Os agentes passavam pela Rua 09 quando avistaram uma pessoa no interior de um curral. Ao ser questionado, o homem disse que era proprietário do local e estava cuidando de um cavalo. Os policiais fizeram buscas e encontraram, em meio a hortaliças, três pés de maconha e um recipiente para secagem da droga. Outros dois envolvidos que estavam no local também foram capturados. O trio assumiu a propriedade da plantação e alegou ser para consumo próprio.

Os três foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e autuados como usuários.