Foram apreendidos 47 pinos de cocaína, 77 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/11/2021 14:21

Um homem de 29 anos, apontado como ‘vapor’ do tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso nesta terça-feira (23) no bairro Colina, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) flagraram o elemento saindo de um terreno baldio no Parque Estoril, com uma sacola em mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele largou o material e entrou em fuga.

Os policiais efetuaram um cerco tático e conseguiram capturar o criminoso na Rua Benfica. Na sacola, foram apreendidos 47 pinos de cocaína, 77 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

O homem foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso por associação para o tráfico e tráfico de drogas.