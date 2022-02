São Pedro da Aldeia ficará sem transporte público a partir de sexta (25), véspera de Carnaval - Luís Felipe Rodrigues (RC24h)

São Pedro da Aldeia ficará sem transporte público a partir de sexta (25), véspera de CarnavalLuís Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 23/02/2022 14:35

Parece até notícia velha, mas o Grupo Salineira entrou com liminar para retirar de circulação os ônibus da Viação São Pedro, município da Região dos Lagos, a partir desta sexta-feira (25), véspera de Carnaval.

Segundo fontes do Portal O Dia, a alegação da empresa é que não compensa financeiramente circular em São Pedro da Aldeia.

No ano passado, a empresa havia tomado atitude parecida e, para evitar a saída da Salineira, a Prefeitura passou a pagar o vale transporte dos servidores com cartão da Setransol ao invés de dinheiro.

A medida, que gerou desgaste à imagem do prefeito Fábio do Pastel (PL) junto aos servidores, que chegaram a protestar na frente da sede do Executivo, não foi o bastante.

A Procuradoria-Geral de São Pedro da Aldeia disse que vai entrar nessa briga para impedir que a empresa faça essa movimentação em pleno início de feriadão.

Ainda de acordo com informações levantadas, nos corredores da Prefeitura o comentário é que o governo municipal estaria estudando a possibilidade de assumir a responsabilidade pelo transporte público na cidade.

A reportagem procurou o Grupo Salineira para pedir um posicionamento oficial, mas ainda não tivemos resposta.