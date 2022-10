Publicado 28/10/2022 17:12

O segundo turno das eleições 2022 acontece neste domingo (30) e, na última terça-feira (25), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que estados e municípios que oferecerem transporte gratuito aos eleitores não serão punidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal, nem terão cometido crime eleitoral ao oferecerem o passe livre. Com isso, a dúvida que ficou era se alguma cidade da Região dos Lagos adotaria a medida – e a resposta é não.

O Dia entrou em contato com as Prefeituras e recebeu a informação que, no dia do segundo turno da eleição, não haverá nenhum tipo de gratuidade no transporte público municipal. São Pedro da Aldeia, porém, informou que irá manter os horários e itinerários das linhas como os mesmos que funcionam durante a semana, ampliando, assim, a mobilidade dos cidadãos.