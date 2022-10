São Pedro da Aldeia disponibiliza vacina contra o sarampo em todas as unidades de saúde - internet

São Pedro da Aldeia disponibiliza vacina contra o sarampo em todas as unidades de saúdeinternet

Publicado 26/10/2022 17:55

REGIÃO DOS LAGOS - A vacina contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde (UBS e ESF) de São Pedro da Aldeia, segundo comunicado da prefeitura. A aplicação das doses está sendo feita todos os dias, não sendo necessário agendamento.

A imunização é indicada para todas as crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, administrando-se a dose zero da vacina tríplice viral. Após a administração da dose zero, deve-se manter o esquema vacinal recomendado no Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses estão disponíveis nos postos para a população a partir dos 6 meses aos 59 anos de idade.

Os responsáveis pela saúde solicitam o apoio da população para garantir que o Brasil conquiste novamente o certificado de país livre do sarampo.