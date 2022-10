Ele foi detido por policiais civis da 125ª DP na quinta-feira (20), por volta das 18h - Divulgção

Publicado 24/10/2022 15:55

Um homem, identificado como J.C.d.M.L. e conhecido como ‘Bomba’, foi preso no início da noite dessa quinta-feira (20), no bairro da Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. Ele é conhecido pelas autoridades por integrar o tráfico de drogas do ‘CTG’, que atua pela localidade onde o mesmo foi detido.



O caso aconteceu por volta das 18h quando policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) receberam informações de que ‘Bomba’ estaria praticando o ato ilícito no CTG. Diante disso, os agentes prosseguiram ao local e, na Rua Paulino Basílio dos Santos, avistaram o suspeito.



Já ‘Bomba’, ao avistar a viatura, saiu correndo, o que deu início a uma perseguição. No caminho, o suspeito jogou um rádio transmissor dentro de uma residência. Tempo depois ele foi alcançado e detido pelos policiais.



Em seguida, foi recolhido o rádio transmissor que havia sido jogado e, ao retornarem ao local onde o indivíduo foi avistado pela primeira vez, encontraram um saco preto contendo 25 tabletes pequenos de maconha.



Diante dos fatos, ‘Bomba’ confessou ter participado de alguns roubos e furtos. Com isso, o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, onde onde foi lavrado o Auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Outros crimes

Segundo as autoridades, ‘Bomba’ já era conhecido por integrar o tráfico de drogas do CTG, localidade conhecida na Rua do Fogo. Além disso, investigações recentes deram conta de que o criminoso seria o responsável pela cobrança de taxistas e motoristas de aplicativos para deixá-los pegarem passageiros naquela localidade.



Então, na quinta-feira, policiais militares abordaram ‘Bomba’ em posse de um carro cinza do modelo Jetta. O mesmo veículo estava sendo procurado por efetuar roubos pelo bairro Botafogo, tendo uma vítima comparecido à Delegacia de Polícia e reconhecido formalmente por efetuar o roubo majorado de uma moto no referido bairro na campainha de outros dois indivíduos.



O ato foi assumido pelo criminoso.