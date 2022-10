Acusado de cometer assaltos em São Pedro da Aldeia é preso pela PM após tentativa de fuga - Letycia Rocha (RC24H)

Acusado de cometer assaltos em São Pedro da Aldeia é preso pela PM após tentativa de fuga Letycia Rocha (RC24H)

Publicado 20/10/2022 15:45

Um homem, identificado como J.C.M.L., acusado de cometer diversos assaltos em bairros de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (19) na Rua do Fogo.

De acordo com a ocorrência, guarnições estavam em patrulhamento pela Rua do Amor, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Volkswagen Jetta de cor prata, já de conhecimento em ser utilizado para praticar assaltos na região de Botafogo, São Matheus e Recanto do Sol.

O condutor, ao perceber a presença da PM, abandonou o automóvel e entrou em fuga para uma área de mata. As equipes realizaram cerco tático e encontraram o acusado escondido em uma moita. Com ele, foram arrecadados três buchas de maconha, uma chave de carro e um aparelho celular. Após a abordagem, o mesmo foi identificado pela guarnição como sendo um dos gerentes do tráfico de drogas local, conhecido como “Bomba”. O elemento, segundo a polícia, também é suspeito de extorquir motoristas de transportes de aplicativos na localidade.

O criminoso foi encaminhado para a 125º Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e permaneceu preso. Ele também foi reconhecido por uma das vítimas como um dos autores de assaltos cometido na região.