São Pedro da Aldeia é aprovada para fase piloto da Bandeira AzulDivulgação

Publicado 19/10/2022 13:29

As águas calmas da laguna que banha São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, podem receber mais um reconhecimento de qualidade. O município já está na fase piloto para adesão ao Programa Bandeira Azul. O projeto foi elaborado em conjunto pelas secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Obras e Desenvolvimento Urbano, Educação e Segurança e Ordem Pública, por meio da Defesa Civil, e aprovado pelo prefeito Fábio do Pastel nesta terça-feira (18). A Praia das Pedras de Sapiatiba, localizada no bairro Praia Linda, foi certificada para iniciar o trabalho de conquistar o certificado, que é considerado um símbolo internacional de grande importância dentro do setor turístico.

Para o prefeito, o reconhecimento que a bandeira traz ao município é de grande relevância para o desenvolvimento da cidade. “A gente sabe que a divulgação do município é muito importante pois fortalece nosso turismo e gera mais empregos. Essa iniciativa também reforça a nossa preocupação em garantir mais qualidade de vida para todos, dos moradores aos turistas que nos visitam”, declarou Fábio do Pastel.

O objetivo da iniciativa é elevar o grau de conscientização de toda comunidade, com incentivo à proteção ambiental dos recursos hídricos e da costa, além de promover a resolução de conflitos e o turismo sustentável. Está em fase de estudo um projeto para construção de um receptivo no local que ofereça a estrutura adequada com acessibilidade para os visitantes.

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, destacou o impacto positivo e o fomento ao segmento na área. Ela reforça a qualidade da água para banho no município. “A expectativa é a melhor possível, todas as análises realizadas até agora apontam níveis excelentes da água da Laguna de Araruama. Isso vai ser um marco para o turismo de toda a cidade. Existe ainda no imaginário coletivo a imagem de uma laguna poluída, porque foi uma realidade durante um período, mas hoje temos uma qualidade excelente de balneabilidade e o certificado da Bandeira Azul será mais uma comprovação do que temos apresentado há quase dois anos. A laguna está translúcida e maravilhosa”, apontou.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, afirma que o trabalho do município vem sendo desenvolvido com muita responsabilidade. “Já realizamos a análise de cerca de 30 amostras de diversos pontos da Praia das Pedras de Sapiatiba e todas foram excelentes com zero pontos de lançamento de esgoto. Quando chegarmos às 80 análises, estas serão vistoriadas pelo júri nacional e pelo internacional. Continuamos com as ações para desenvolver ainda mais a sustentabilidade nas praias de nosso município”, disse.

A elaboração do projeto conta, ainda, com a participação do Inea, do Instituto Escola do Mar e da Prolagos.

Como funciona a candidatura do município ao prêmio

Para entrar na fase piloto, a Prefeitura, representante legal da praia, entrou em contato com a coordenação do programa para solicitar uma inspeção. Em seguida, um técnico do programa esteve na Praia das Pedras de Sapiatiba para avaliar se estava adequada para entrar na fase piloto do projeto.

Após a aprovação, o município junto à comunidade tem dois anos para providenciar a infraestrutura e os serviços necessários para o cumprimento dos critérios do programa. Serão avaliados diversos parâmetros em categorias como: qualidade da água, informação e educação ambiental, conservação do meio ambiente local, segurança, serviços e infraestruturas de apoio.

Diferencial de São Pedro da Aldeia em relação às demais praias

No Brasil, na temporada 2022/2023, foram certificadas 29 praias sendo: 18 em Santa Catarina, 1 em São Paulo, 3 na Bahia, 1 em Alagoas, 1 no Ceará, 1 no Espírito Santo e 4 no Rio de Janeiro.

O diferencial de São Pedro da Aldeia é que, uma vez alcançada a certificação, o município será o único do Estado do Rio de Janeiro com uma Praia Lagunar certificada com a Bandeira Azul. Em âmbito nacional, o estado de Santa Catarina chegou a conquistar o prêmio, mas não manteve o título. Caso o estado da região sul não recupere a bandeira, São Pedro da Aldeia poderá ter a única praia banhada por uma laguna com o prêmio no Brasil.

O que é o certificado da Bandeira Azul?

O Programa Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. A Bandeira Azul é uma distinção atribuída anualmente pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE) às praias que cumpram um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segurança, bem-estar, infraestruturas de apoio, informação aos utentes e sensibilização ambiental. As praias distinguidas ficam autorizadas a ostentar a bandeira oferecida pela FEE durante a época balnear. Pode, portanto, ser considerada um símbolo de garantia de qualidade de uma praia ou marina.