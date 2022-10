Publicado 18/10/2022 17:54

Os produtores, artistas e cineastas de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Iguaba Grande, Búzios, Araruama, Arraial do Cabo e Saquarema já podem se inscrever para o 1º Festival de Cinema de São Pedro da Aldeia – Filmes Ociosos. As inscrições ficarão abertas até o dia 18 de novembro e podem ser feitas on-line acessando este link

O projeto é uma realização da Ociosos Produções Artísticas e foi um dos contemplados pelo Edital Retomada Cultural 2, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O festival vai selecionar 20 obras cinematográficas executadas em 2022 na Região dos Lagos, com premiação em dinheiro nas categorias “Melhor Ficção”, “Melhor Documentário” e “Prêmio de Público”.

Idealizador do projeto, o cineasta Juan Carlos Sampaio falou sobre a proposta do festival e destacou o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. “O 1º Festival de Cinema de São Pedro da Aldeia surgiu com o intuito de incentivar a produção audiovisual local e estimular a entrada de filmes amadores da Região dos Lagos no circuito cultural do Estado do Rio de Janeiro. A ideia é darmos destaque para as produções audiovisuais que nascem em contextos de formação dentro do interior do estado, ampliando seu potencial de transformação social. Agradeço à Secretaria Municipal de Cultura pelo apoio cultural ao projeto, fundamental para ampliarmos a divulgação e alcançarmos o nosso público-alvo”, destacou.

Podem concorrer autores locais, pessoa física, profissionais ou amadores, na faixa etária a partir de 18 anos. Os filmes devem abordar temáticas que retratem a cultura material ou imaterial da Região dos Lagos, com duração de 15 a 30 minutos e classificação livre. A exibição dos curtas-metragens selecionados se dará de forma virtual pelo canal do festival no Youtube para apreciação e julgamento do público.

Os filmes serão avaliados por uma banca examinadora formada por cinco membros pertencentes à curadoria do festival, composta por profissionais de trajetória e atuação reconhecidas na área de Cinema e Audiovisual, levando em consideração quesitos como originalidade, criatividade e qualidade artística e técnica. Os autores que obtiverem a maior nota na categoria “Melhor Ficção”, “Melhor Documentário” e “Prêmio de Público” receberão um prêmio de 5 mil reais cada. Todos os curtas-metragens selecionados receberão certificado digital de participação.

A documentação necessária e mais informações sobre o festival podem ser conferidas no regulamento disponível no formulário de inscrição do projeto.

Outras informações também podem ser obtidas pelos canais oficias do projeto no Facebook e no Instagram, em https://www.facebook.com/1festivalfilmesociosos/ e https://www.instagram.com/festivalfilmesociosos/.