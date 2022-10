Caso aconteceu na última quinta-feira (13) - Arquivo

Caso aconteceu na última quinta-feira (13)Arquivo

Publicado 17/10/2022 16:08

A dupla que assaltou uma funerária em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na noite da última quinta (15), foi denunciada como sendo a mesma que assaltou um mercado, no bairro do Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, na mesma data. O Dia teve acesso às imagens do momento do crime, captadas por câmeras de segurança do estabelecimento que mostram o modus operandi da dupla. As vestes dos dois suspeitos são idênticas às dos assaltantes da funerária.



Os dois entram no local, usando máscara de proteção facial, e um deles pega dois refrigerantes e segue para o caixa; o comparsa vai logo em seguida. Assim que a funcionária registra os produtos, um dos suspeitos pega a carteira no bolso e faz menção de pagar, mas logo guarda o objeto e saca um revólver. Ele vigia os funcionários enquanto o outro faz a limpa nas caixas registradoras. Antes de irem embora, pegam os refrigerantes e ainda dois uísques, fugindo em seguida.



A reportagem entrou em contato com a PM para saber se há pistas dos bandidos, mas ainda não houve retorno.



Veja os vídeos: