O confronto aconteceu por volta das 21h, na esquina das ruas Valdir Lobo com Urbano Cunha. - Divulgação

Publicado 17/10/2022 15:37

Dois homens morreram em consequência de um tiroteio com a Polícia Militar no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na noite deste sábado (15). De acordo com informações do 25º BPM, um deles, conhecido como “Bebel”, que seria gerente do tráfico de drogas na localidade, usava tornozeleira eletrônica. O segundo que veio a óbito tinha o apelido de “Di Maria”. O confronto aconteceu por volta das 21h, na esquina das ruas Valdir Lobo com Urbano Cunha.

Ainda conforme a PM, após receber informações de que os elementos envolvidos eram os mesmos que teriam alvejado uma viatura na noite anterior, e que naquele momento estavam “fazendo a contenção da boca de fumo”, os agentes foram até o lugar, onde os suspeitos, ao perceberem a presença policial, teriam disparado contra as guarnições. No revide, os dois suspeitos foram atingidos e levados, ainda com vida para o pronto socorro, mas não resistiram aos ferimentos.

No local do tiroteio, foram apreendidas uma pistola 9mm com carregador e munições de mesmo calibre; uma pistola .380 com carregador e munições de mesmo calibre; cinco rádios transmissores; dois celulares e 266 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi registrada na 125ª DP.