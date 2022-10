Ocorrência aconteceu nesta terça-feira (11), no bairro Vinhateiro - Divulgação

Ocorrência aconteceu nesta terça-feira (11), no bairro VinhateiroDivulgação

Publicado 13/10/2022 18:47 | Atualizado 13/10/2022 18:49

REGIÃO DOS LAGOS - Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso por policiais do GAT e agentes da Polícia Civil de Iguaba Grande, coordenados pela Delegada Titular, Dra. Janaína Peregrino, nesta terça-feira (11), no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a ocorrência policial, uma equipe recebeu informação sobre o endereço onde poderia ser localizado o nacional já qualificado, foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

No local, a guarnição logrou êxito em abordar o acusado. Após isso, ele foi conduzido à 125ª DP, onde permaneceu preso.