São Pedro da Aldeia oferece serviços de saúde ao público feminino no outubro rosa - Divulgação

São Pedro da Aldeia oferece serviços de saúde ao público feminino no outubro rosaDivulgação

Publicado 11/10/2022 13:53

Em comemoração ao Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, oferece serviços de saúde as aldeenses. Um mamógrafo móvel foi instalado na Praça da Matriz, no Centro, e vai até o sábado (15), inclusive no feriado do dia 12, das 8h às 17h. É importante salientar que são 60 vagas por dia.

E as mulheres que comparecem ao local serão avaliadas por equipe técnica para agendamento do exame. Além disso, também estão sendo disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite.

Veja os critérios para a mamografia:

• Apresentar cópia do Cartão SUS;

• Cópia do RG;

• Cópia de comprovante de residência atualizado.

• Ter 40 anos ou mais;

• Mulheres que já realizaram mamografia deverão apresentar o resultado do último exame.

Resultado:

• Os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria de Saúde do município.

E no último sábado (8), começou a coleta de preventivo no Programa de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, quando 30 exames foram realizados. E a ação continua nos próximos sábados dia 15 e 22, com distribuição de 50 senhas.

Na unidade, a cidadã passa por avaliação individual, e é encaminhada para realizar a mamografia, caso necessário. Para receber o atendimento, as interessadas no atendimento deverão comparecer ao local, nos dias e horários indicados, portando RG, Cartão do SUS e comprovante de residência atualizado.

Preparação para a coleta do preventivo (serão disponibilizadas 50 vagas):

• A mulher não pode ter relação sexual em até 24 horas antes do procedimento;

• Não poderá usar nenhum tipo de lubrificante ou cremes vaginais (medicamentos em creme);

• Será necessário apresentar documento de identidade e Cartão SUS.