Policiais receberam a denúncia de que havia uma plantação - PM

Publicado 09/10/2022 13:22

A Polícia Militar apreendeu, na manhã deste sábado (8), 29 pés de maconha no interior de uma residência no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



Um homem de 28 anos foi autuado, de acordo com a PM, no Art. 28º da Lei 11.343/06, que fala sobre “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.



Ainda segundo a Polícia Militar, os agentes receberam a denúncia de que um suspeito estaria com material entorpecente no interior de sua casa.



Ao chegar ao local, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) conseguiu visualizar alguns pés de maconha já do lado de fora.



O caso foi registrado na 125ª DP, em São Pedro da Aldeia. Veja o vídeo abaixo: