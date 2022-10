Cantor mirim do The Voice Kids, Luís Miguel - Divulgação

Publicado 07/10/2022 14:06

Uma programação dedicada aos “pequeninos” será oferecida em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, na quarta-feira (12), feriado nacional. O cantor mirim que é uma das revelações do The Voice Kids, Luís Miguel, será a grande atração, interpretando canções nacionais e internacionais, com mensagens de amor. A festa acontece de 9h às 16h, no Centro de Abastecimento da cidade. A entrada é gratuita.

Na Festa do Dia das Crianças, os visitantes também poderão brincar de futebol de sabão, assistir a apresentações circenses e se divertir com o artista perna de pau, Éder Veríssimo. Tudo totalmente de graça.

Mais duas opções de diversão estarão no local: tobogã e pula-pula. Apenas estes dois brinquedos é que terão preços simbólicos para que a renda seja revertida para apoiar o trabalho das protetoras de animais do grupo Patinhas da Aldeia.