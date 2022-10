PM prende quatro acusados de tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/10/2022 15:27

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (5), quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos.



No bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, V.V.T. foi capturado durante um patrulhamento de rotina. Ao perceber a presença da viatura, o elemento tentou fugir, mas foi detido com 135 buchas de maconha, 89 cápsulas de cocaína, 63 pedras de crack e R$ 30 em espécie. Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.

Já no bairro Balneário, um homem e uma mulher foram presos após uma denúncia. A dupla foi flagrada quando tentou se desfazer de uma carga com 40 pinos de cocaína, cinco black lança e R$ 40 em espécie. Eles ofereceram R$ 3 mil à guarnição para não serem detidos. Os envolvidos foram encaminhados para a 125ª DP, autuados e presos.



Em Cabo Frio, no bairro Jardim Esperança, um homem foi preso no momento em que vendia drogas para um usuário. Durante um patrulhamento, os militares flagraram a venda do entorpecente e abordou o criminoso, que estava com dois pinos de cocaína no bolso e R$ 20 em mãos. Ao ser indagado, ele informou onde o restante da carga estava escondida, sendo arrecadadas mais 48 cápsulas do entorpecente em um saco plástico. O acusado foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.