Criminoso capota carro roubado durante perseguição da PM e é preso em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/10/2022 15:15

Um homem foi preso após roubar um veículo na tarde desta segunda-feira (3) na Estrada do Pau Rachado, na Cruz, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. O criminoso capotou com o automóvel durante uma perseguição policial.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar realizava um patrulhamento quando recebeu informações de que duas mulheres haviam sido assaltadas na Rua Princesa Isabel, no distrito de São Vicente, em Araruama, e deram início às buscas pelo autor do crime que estava em um Fiat Argo de cor prata, roubado no mesmo dia em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A guarnição alcançou o elemento, que, ao perceber a presença da viatura, entrou em fuga. Durante a perseguição, o motorista acabou perdendo o controle do carro e capotou. Ele foi capturado e encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP), sendo autuado e preso por roubo. Com ele, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celular e dois cartões de crédito, além do automóvel.

Ainda conforme a polícia, o acusado é autor de um assalto a um Chevrolet Ônix em 15 de setembro, também em Unamar.