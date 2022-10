Apontado como chefe do tráfico de drogas é preso em São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/10/2022 13:56

Um homem, identificado como F.G.G.D., foi preso por porte ilegal de arma de fogo nesta segunda-feira (17) no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar realizava um patrulhamento quando recebeu informações sobre o elemento, que estava armado e ameaçando moradores da região. Em diligência no local, os agentes abordaram o acusado com um revólver calibre ponto 38 com numeração suprimida e cinco munições.

Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde foi constatado, ainda, um mandado de prisão em aberto contra ele.