Política Costa do Sol

Manoel Corrêa e Praia do Forte, em Cabo Frio, recebem mobilização pró Lula

Militantes percorreram as ruas da cidade com buzinaço, neste domingo (16). Entre os participantes, Adriano Brisola (PT), Janio Mendes (PDT), Rafael Peçanha (PT), Lucas Müller (PSOL), Chantal Campello (UP) e Ricardo Cardoso (PT)

Publicado há 3 dias