Saúde de São Pedro divulga resultado do Processo Seletivo Simplificado Divulgação

Publicado 21/10/2022 18:11

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado. Os candidatos já podem verificar sua pontuação e classificação . Os desfechos dos recursos também estão disponíveis. A convocação acontecerá via e-mail pelo setor de Recursos Humanos, conforme a necessidade de cada setor.

O cadastro foi criado devido a demanda de profissionais para atenderem as Unidades Básicas de Saúde, Estratégias da Saúde da Família, Policlínica, Departamento de Doenças Infecto Contagiosa, CAPS, CAPSI, Residência Terapêutica, Atendimento Domiciliar, CEO, PAISMCA, Farmácia e demais unidades desta, que se fizerem necessárias, com as regras definidas no Edital e de acordo com a Lei Municipal nº 2.692/17 e o Decreto Municipal n° 91/2017, com a execução técnica-administrativa da Secretaria.

As vagas são de médico generalista, clínico geral e especialista, cirurgião dentista generalista, enfermeiro generalista, farmacêutico, auxiliar de farmácia, buco maxilofacial, fonoaudiólogo, auxiliar de saúde bucal, terapeuta ocupacional, psicólogo, motorista, fisioterapeuta, cuidador de saúde mental, protético e médico veterinário.

É importante destacar que o candidato fica responsável por acompanhar as publicações oficiais, divulgadas no Informativo Oficial Digital, no site da Prefeitura (www.pmspa.rj.gov.br), referentes ao Processo Seletivo Simplificado.