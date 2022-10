Feira Cultural Itinerante chega ao bairro Porto da Aldeia, em São Pedro, nesta sexta-feira (21) - Divulgação

Publicado 21/10/2022 15:01

REGIÃO DOS LAGOS - Os moradores do bairro Porto da Aldeia e adjacências terão acesso a uma programação especial nesta sexta-feira (21). Promovida pela secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia, a segunda edição da Feira Cultural Itinerante vai movimentar a praça da Praia da Pitória, a partir das 14h, com uma série de atividades culturais e artísticas gratuitas para a população. A programação vai contar com feira de artesanato, música ao vivo e apresentação da Orquestra Sons da Aldeia, além de performances de teatro e dança com a participação especial dos alunos da Escola de Artes e do Ballet Municipal.

O secretário, Thiago Marques, falou sobre o projeto itinerante. “A Feira Cultural é um projeto que envolve artistas, artesãos, músicos, atores e dançarinos da cidade com o propósito maior de ocupar as praças do município com arte e cultura e, ao mesmo tempo, dar visibilidade aos talentos locais. É um evento para toda a família e uma oportunidade de celebrarmos a arte e a cultura aldeense”, disse.

Ao longo da programação, os visitantes poderão conferir dezenas de peças produzidas por artesãos da cidade, que também estarão à venda no local. O cronograma de atividades inclui ainda apresentações de teatro e de danças urbanas, protagonizadas por alunos da Escola de Artes Municipal. A atriz Adriana Amarante também vai abrilhantar o evento com a performance teatral “Aprisionada nas Mazelas”, que retrata as fases de uma mulher atormentada pelas sombras do passado.

Outro destaque da programação será a música ao vivo, que nesta edição ficará sob o comando do cantor e violonista Ramon Rosas, com show de MPB, do Grupo Amadeus, com repertório 100% instrumental, e Thonny Costa & banda, apresentando um show em homenagem ao ícone da música brasileira, Zé Ramalho.