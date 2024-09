137 cápsulas de cocaína, 126 pedras de crack, 17 tiras de skunk e 17 tiras de maconha - Divulgação/PM

Publicado 02/09/2024 15:57

São Pedro da Aldeia - Em uma operação realizada neste final de semana, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas em São Pedro da Aldeia. A ação resultou na prisão de um traficante.

No sábado (31), por volta das 17h34, agentes da PM receberam uma denúncia anônima sobre um indivíduo traficando drogas na Rua Francisco Viana, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia. Ao chegar ao local, os policiais avistaram um homem com as características informadas na denúncia e, após uma breve perseguição, conseguiram detê-lo.



Com o acusado, identificado como R.A.C., de 25 anos, foram encontrados 137 cápsulas de cocaína, 126 pedras de crack, 17 tiras de skunk e 17 tiras de maconha. O elemento confessou ser responsável pelo tráfico de drogas na região e foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas.