Caça americano F-35 - Reprodução

Caça americano F-35Reprodução

Publicado 25/09/2024 17:33

São Pedro da Aldeia - Um caso de indisciplina interna na Marinha do Brasil ganhou repercussão nacional. Um capitão de mar e guerra foi punido após compartilhar, em um grupo de WhatsApp, uma foto do caça americano F-35 que realizou um - Um caso de indisciplina interna na Marinha do Brasil ganhou repercussão nacional. Um capitão de mar e guerra foi punido após compartilhar, em um grupo de WhatsApp, uma foto do caça americano F-35 que realizou um pouso de emergência em São Pedro da Aldeia (RJ), em maio deste ano.

A decisão de punir o oficial foi tomada após um processo administrativo interno, no qual o capitão foi acusado de ter compartilhado material sensível sem autorização, violando normas de contra inteligência da Marinha. A punição incluiu a destituição do cargo, o rebaixamento do conceito militar e a transferência para outra unidade.



A defesa do capitão contestou a punição, argumentando que a foto do caça já circulava amplamente nas redes sociais e que não havia motivo para classificá-la como material sensível. Os advogados do oficial também criticaram o fato de o diretor do Centro de Inteligência da Marinha, superior hierárquico do capitão, ter sido responsável por todas as etapas do processo disciplinar, o que, segundo eles, configura um conflito de interesses.



A Marinha, por sua vez, justificou a punição alegando que o compartilhamento da foto em um grupo de WhatsApp representou uma violação às normas de segurança da informação. A instituição também ressaltou que a decisão foi tomada após um processo administrativo regular e que todas as garantias processuais foram asseguradas ao capitão.



A defesa do capitão contestou a punição, alegando que não houve prejuízo para a segurança nacional e que o oficial foi punido de forma desproporcional. A Marinha, por sua vez, reafirmou o compromisso com a segurança da informação e a necessidade de cumprir as normas internas.