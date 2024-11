Mostra "A Natureza, o Sal e o Homem" - Divulgação

Mostra "A Natureza, o Sal e o Homem" Divulgação

Publicado 11/11/2024 15:38

São Pedro da Aldeia - “Resgatar o passado da cultura do sal e das salinas de São Pedro da Aldeia.” Esse é um dos objetivos da mostra “A Natureza, o Sal e o Homem”, de autoria do fotógrafo Francisco Concha, exposta desde o sábado passado (9) no Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).

A mostra exibe uma série de registros realizados por Francisco Concha em 2002, para o trabalho de conclusão de curso de Fotografia. Os cenários das fotos foram duas salinas já extintas: uma localizada no bairro do Vinhateiro e a outra, no Baixo Grande. Para a maioria das capturas, Francisco utilizou a lente 50 mm para simular o olho humano. Em algumas fotos, foi retratado o salineiro Márcio (já falecido) para mostrar a rotina solitária de quem trabalhava na salina.

A abertura da exposição reuniu várias autoridades aldeenses, como a secretária de Turismo, Claudia Tinoco, a secretária adjunta de Educação, Elaine Mendes, e o ex-prefeito Rodolfo Pedrosa.

“Com grande alegria, eu recebo o Concha”, disse Tinoco. “Nós temos um equipamento que, hoje, ajuda a cultura a ser privilegiada no município. Estamos sempre de portas abertas para fazer com que o Museu seja um espaço vivo, que receba visitantes e, também, qualquer manifestação cultural. Vamos apoiar a cultura e o turismo, fazer com que todos se sintam bem-vindos em nossa casa, que é São Pedro da Aldeia. É um prazer receber vocês.”

“O Museu do Sal é a casa do povo e da cultura, das artes”, afirma Alexandre Martins, diretor do museu. “Nós conhecemos o Francisco há pouco tempo, que fez essas fotos maravilhosas em 2002, e ele soube que há o Museu do Sal, o primeiro do nosso país. Há o Museu do Sal na Bolívia, na Colômbia, na Espanha e na Itália, que até tem dois, mas o Brasil não tinha um espaço, logo um dos maiores produtores de sal do mundo. Mas São Pedro da Aldeia teve essa felicidade de, hoje, ter o único museu do tema em nosso país. Então, o Francisco soube do espaço e teve a ideia de expor as fotos em nosso museu.”

Na ocasião, Rodolfo Pedrosa, ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, relembrou toda a trajetória que teve por ser filho de ex-salineiro e, também, como surgiu a ideia de transformar o casarão no atual espaço em que está instalado o Museu Regional do Sal. Em seguida, a secretária-adjunta de Educação, Elaine Mendes, leu um texto ao público presente, homenageando Francisco Concha.

“Esse é o momento de ressignificar a arte na minha vida, eu sempre gostei de arte”, ressaltou Francisco Concha. “Já pintei, já fiz escultura, fotografei durante um bom tempo, mas quando eu conheci o Museu do Sal, eu vi um equipamento de grande nobreza, em termos de divulgarmos cada vez mais a história e a cultura do sal, assim como a de toda a região. Pode proporcionar uma série de exposições, não só de fotografia, mas de artes plásticas em geral, escultura, saraus literários. Enfim, eu enxergo o Museu como uma oportunidade de integrarmos as artes da região”, finalizou.