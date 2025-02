125ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

Publicado 03/02/2025 15:19

São Pedro da Aldeia - Uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2ª Companhia do 25º Batalhão da Polícia Militar realizou, na tarde de sexta-feira (31), a prisão de um homem foragido da Justiça durante uma abordagem na RJ-106, na altura de Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com informações da polícia, os agentes estavam em patrulhamento quando identificaram um veículo em atitude suspeita. O carro trafegava em alta velocidade, com uma das laterais amassadas, e foi abordado próximo à entrada do bairro São João.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo. No entanto, ao consultarem os dados do motorista no sistema da Polícia Militar, os agentes constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. O homem, de 35 anos, foi imediatamente conduzido à 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, onde a informação foi confirmada.

Diante da situação, os agentes encaminharam o indivíduo para a 126ª DP, em Cabo Frio, central de flagrantes, para cumprimento do mandado de prisão. Após os trâmites legais, ele permaneceu detido à disposição da Justiça.