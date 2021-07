Drogas apreendidas na Serra do Matogrosso, em Saquarema - Divulgação

Por Monica Marinho

Publicado 09/07/2021 18:53

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (9), agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam três criminosos com uma grande quantidade de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos.

De acordo com os policiais, a prisão aconteceu durante uma operação, na Serra do Matogrosso. Ainda de acordo com a polícia, a droga vinda do Complexo da Maré, tinha como destino a cidade de Búzios.

Os três suspeitos foram encaminhados para a 124ªDP, no centro de Saquarema.