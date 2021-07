Boavista perde de 1 a zero para a Inter de Limeira - Divulgação

Boavista perde de 1 a zero para a Inter de LimeiraDivulgação

Publicado 12/07/2021 18:49

SAQUAREMA – Neste domingo (11), o Boavista, time da cidade de Saquarema, perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro Série D.

Jogando em casa pela sexta rodada do campeonato, o Verdão perdeu de 1 a para o Inter de Limeira. Com o resultado, o Boavista amargou sua primeira derrota, já o time paulista conseguiu a primeira vitória na competição com gol de Gabriel.

Publicidade

Mesmo com a derrota, o time de Saquarema está na terceira colocação e soma nove pontos no campeonato.

Na próxima rodada, o Boavista visita a Portuguesa, em São Paulo, no sábado (17).