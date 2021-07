Gestantes, puérperas e lactantes serão vacinadas - Reprodução Internet

Gestantes, puérperas e lactantes serão vacinadasReprodução Internet

Por Monica Marinho

Publicado 11/07/2021 17:36

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos informou, a inclusão de gestantes, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades na vacinação contra o coronavírus no município. Estes três grupos deverão efetuar agendamento por meio de ligação no telefone da Subsecretaria Municipal de Saúde, no número (22) 99838-5311.

A vacinação destes grupos ocorrerá na sede da Subsecretaria de Saúde, na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas.

Publicidade

Para receber a vacina, alguns critérios devem ser observados:

Todas deverão apresentar prescrição médica;

A vacinação, conforme recomendação da ANVISA, segue para maiores de 18 anos;

São consideradas lactantes aquelas que estão em período de amamentação de até 01 (um) ano;

São consideradas puérperas aquelas que deram à luz em até 45 (quarenta e cinco) dias.