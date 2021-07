Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 15:04

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, na Região dos Lagos, recebeu, na manhã deste sábado (10), nova remessa de doses de vacinas contra o coronavírus. Uma pequena quantidade de 1200 doses para aplicação como D1 chegou à cidade para a retomada do calendário de vacinação.

Outras 270 doses para D2 também foram entregues.

A entrega das doses foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde. Nesta remessa, vieram doses da Coronavac e da Pfizer, que já serão utilizadas na segunda-feira, 12, para a vacinação de pessoas com 39 anos.

Quem tem 40 anos e não pôde se vacinar com a primeira dose na sexta-feira,(09) por conta da interrupção do calendário devido ao término do estoque, poderá ser vacinado ao longo da semana. A aplicação da segunda dose (D2) e da vacinação dos públicos agendados não sofreu interrupção. Há previsão de nova entrega de vacinas nos próximos dias.

A vacinação está sendo realizada no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro, das 09 às 16 horas. Para quem está agendado, como grávidas, puérperas e lactantes, a imunização ocorre no mesmo horário, na sede da Subsecretaria de Saúde que fica na Rua Rio das Flores, 90, no Porto Novo. Para esses grupos é necessária a apresentação de documentação comprobatória.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses de vacina dos laboratórios e distribuir aos Estados, que por sua vez repassam aos municípios para que seja feita a vacinação. Desta forma, a continuidade da vacinação para D1 só ocorre mediante a entrega de novas doses.