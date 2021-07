Órgãos ambientais cercam a área da praia e da restinga no bairro de Vilatur, em Saquarema - Divulgação

Órgãos ambientais cercam a área da praia e da restinga no bairro de Vilatur, em SaquaremaDivulgação

Por Monica Marinho

Publicado 09/07/2021 19:18

SAQUAREMA – Com o objetivo evitar o acesso indevido por veículos, a APA de Massambaba e o Parque Estadual da Costa do Sol se uniram para sinalizar e cercar os acessos na areia da praia e na área de restinga, no bairro de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, o Parque Estadual da Costa do Sol é uma área de Conservação e de proteção integral, não sendo permitido no local o tráfego de veículos fora das estradas. Além de ser infração e crime ambiental o tráfego de veículos em áreas de preservação, constitui também infração de trânsito.



Publicidade

Órgãos ambientais cercam a área da praia e da restinga no bairro de Vilatur, em Saquarema Divulgação