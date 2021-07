Prefeitura implementa iluminação pública na Avenida Nova Saquarema - Divulgação Prefeitura

Por Monica Marinho

Publicado 08/07/2021 12:24

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, iniciou a construção de rede baixa de energia para implantação de iluminação pública na Avenida Nova Saquarema, no bairro de Vilatur.

Segundo a prefeitura, dois quilômetros de rede elétrica serão construídos no bairro. Os serviços foram iniciados no trevo de Vilatur (Posto Bicuíba) e, assim que forem concluídos, a prefeitura poderá fazer a instalação das luminárias de led nas vias do bairro. Os serviços seguirão até o DPO de Vilatur.

Após o término desta primeira etapa, as equipes da Secretaria de Transportes seguirão para outras ruas do bairro.