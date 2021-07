Oficiais do 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista treinam em Saquarema - Divulgação 26º BI Pqdt

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:11 | Atualizado 07/07/2021 16:14

SAQUAREMA – No último fim de semana oficiais do 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista (26° BI Pqdt) estiveram em Saquarema, na Região dos Lagos, para a Operação Santos Dumont . No exercício, que contribuiu para o adestramento das frações do Batalhão, foram realizados dois lançamentos de aeronave C-130 Hércules.

Inserida no contexto de um exercício simulado, a 2ª Companhia de Fuzileiros Paraquedista realizou uma incursão por meio de salto de paraquedas semiautomático. Os militares realizaram também um deslocamento a pé para uma posterior ocupação de uma Área de Reunião Clandestina (ARC), que foi utilizada como ponto de apoio para a execução de patrulhas de combate como neutralização, resgate e suprimento. Terminadas as ações ofensivas, a tropa realizou uma exfiltração a pé até o aeródromo de Saquarema, finalizando o exercício de campanha.

Para a operação, o 26º BI Pqdt contou com o apoio da Companhia de Precursores Paraquedista (Cia Prec Pqdt) e com o Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimentos pelo Ar (Batalhão DOMPSA), organizações militares paraquedistas necessárias para a preparação e execução da atividade aero terrestre.

